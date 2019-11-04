عبد العزيز بلعيد ينصب أعضاء مديرية حملته الإنتخابية

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عبد العزيز بلعيد ينصب أعضاء مديرية حملته الإنتخابية
بقلم عبد الرحمن سالمي

نصب المترشح للإنتخابات الرئاسية عبد العزيز بلعيد المديرية الوطنية لحملته الإنتخابية.

وتم تنصيب فاتح بوطبيق كمدير وطني لحملة المترشح عبد العزيز بلعيد،  ورؤوف معمري مدير الإعلام و الاتصال.

كما تم تعيين رضا محيقني مدير العلاقات العامة الحاج بلغوثي نائب مدير الحملة.

أم مصطفى هدام فقد تم تعيينه كناطق الرسمي باسم المترشح، بالإضافة إلى أومدور شمس الدين الذي عين مديرا للتجمعات و التعبئة.

وضمنت حملة عبد العزيز بلعيد سليم سفير كمدير للإدارة و الوسائل.

بالإضافة الى فريق عمل يتكون من 40 اطارا من نواب و اطارات مكلفين بمهام مختلفة في مديرية الحملة.


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