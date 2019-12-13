عبد العزيز بلعيد يهنئ تبون ويمتنع عن التعليق على نتائج الانتخابات

هنأ عبد العزيز بلعيد المترشح للرئاسيات ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد المجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية متمنيا له كل التوقيف.

وقدم عبد العزيز بلعيد شكره وإمتنانه إلى كل من صوت لصالحه ووضع تقثه في شخصه .

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها عبد العزيز بلعيد إمتنع عن التعليق على نتائج الانتخابات وأشار أن مستقبل الجزائر هو الاهم.

واكد رئيس حزب جبهة المستقبل طال الامر اوقصر فهو يعمل على إخراج البلاد من ازمتها والعودة إلى مكانتها الدولية

كما اضرب موعدا لمناظيله لتقييم الانتخابات في المؤتمر القادم للحزب

وفي ذات السياق شكر بلعيد السبطة الوطنية المستقلة للإنتخابات على المجهودات التي بدلتها من اجل إنجاح الإنتخابات رغم التجاوزارت.