عبد العزيز جراد: الدولة أعطت أهمية كبيرة للنظام التربوي وإصلاح المنظومة الصحية

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، أن هذه المرحلة تعد صعبة على الجزائريين، غير أن الحكومة شرعت بتنظيم الحكامة التي جعلت الدولة الجزائرية تتكفل بتنظيم نسق اداري وطبي وسياسي واقتصادي منذ تسجيل الحالة الاولى لمحاربة الوباء.

وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية لولاية وهران رفقة وزير الصحة، أنه يجب أخذ العبرة من الأزمات والتجارب، وإذا أردنا إصلاح المنظومة الصحية يجب الارتكاز على العنصر البشري والكفاءات الوطنية في الداخل وخارجه.

وأشار الوزير إلى أن القدرة التنظيمية للنسق السياسي والاقتصادي والصحي في كل الدول التي تطورت ليس بالامكانيات المادية والطاقوية بل بالمنظومة ذات المستوى العالي، وإذا اردنا المستقبل يجب الارتكاز على محورين اساسين وهما المنظومة التربوية والصحية.

وكشف جراد، أنه يمكن التخلص تدريجيا من الوباء على المستوى المتوسط عن طريق تنظيم أنفسنا وبناء قاعدة متينة في المجال الطبي.