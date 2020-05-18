عبد العزيز جراد: “ملعب وهران سيكون مسرحا للخضر في تحدياتهم المقبلة”

أبدى الوزير الأول عبد العزيز جراد، إعجابه بملعب وهران الجديد، واعتبر أن هذا الأخير، سيكون مسرحا للتظاهرات الكبرى، وللمنتخب الوطني في تحدياته المقبلة.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن الوزير الأول جراد، وقف خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الأسبوع المنصرم، على مدى تقدم أشغال الملعب.

وصرح الوزير الأول، من عين المكان، أن هذه البنية التحتية، ستكون مسرحا للتظاهرات الكبرى، بما في ذلك التحديات المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وكانت للوزير الأول، فرصة الوقوف على النظام المتبع في ري عشب الملعب الجديد لوهران، خلال هذه الزيارة، وهو نظام ري آلي مرتبط بالعوامل المناخية (هطول الأمطار، درجة الحرارة، الرطوبة).