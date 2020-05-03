عبد العزيز جراد يهنئ الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
عبد العزيز جراد يهنئ الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
بقلم إيمان عياش

هنأ الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأحد، كل الصحفيات والصحافيين بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأضاف الوزير في منشور له على تويتر: “الثالث من ماي هو اليوم العالمي لحرية الصحافة، بهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أتوجه إلى كافة الصحافيات و الصحافيين و من خلالكم إلى كل العاملين بقطاع الإعلام، بأحرالتهاني متمنيا لكم التوفيق في أداء مهامكم بكل مهنية..
من جهتنا، نحن واعون أن عيدكم هو يوم يذكرنا بالتزامنا كحكومة.”

وذكّر جراد أيضا المهنيين بأخلاقيات المهنة والمعوقات والمشاكل التي يعاني منها القطاع لطرحها.

وقال الوزير الأول هذا اليوم هو أيضا مناسبة نتذكر من خلالها من رحلوا عنا وهم مازالوا في عز العطاء.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=814335

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com