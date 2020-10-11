عبد العزيز خلف: سيتم إعادة النظر في إستيراد المنتجات الموجهة مباشرة للبيع

كشف مستشار رئيس الجمهورية للاقتصاد والمالية، عبد العزيز خلف، أنه سيتم إعادة النظر في إشكالية المنتجات المستودة الموجهة مباشرة للبيع على حالها.

وتطرق عبد العزيز خلف، خلال لقاء حول الاستثمار والتنمية المحلية بوهران، إلى إشكالية المنتجات المستوردة الموجهة مباشرة للبيع على حالها.

وأكد بهذا الخصوص أنه “سيتم إعادة النظر في هذا النوع من الاستيراد”.

وأبرز ذات المسؤول أنه “يتعين على المستوردين، اعتبارًا من العام المقبل، التحول نحو خلق قيمة مضافة”.

كما دعا عبد العزيز حلف المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في تنويع الإقتصاد.

وأكد أن “الاقتصاد كان يركز بصفة رئيسية على المحروقات ويتعين اليوم إشراك كل القطاعات في التنمية على غرار المناجم”.

وأوضح ذات المسؤول أن “الدولة تراهن على تحقيق عائدات من الصادرات خارج البترول تصل إلى 5 مليار دولار على الأقل خلال سنة 2021″.

مؤكدا في السياق ذاته على أهمية مشاركة المتعاملين الاقتصاديين للبلاد من القطاعين العمومي والخاص في إعادة بعث الاقتصاد التي بادر بها رئيس الجمهورية.

وفي قطاع الفلاحة، ذكر مستشار رئيس الجمهورية للاقتصاد و المالية إلى أن قيمة الإنتاج الفلاحي في عام 2019 قدرت ب 25 مليار دولار، وهو ما يمثل سابقة”.

مشيرا أن “الوقت قد حان للتفكير في تصدير المنتجات الزراعية وغيرها إلى الأسواق الخارجية ولكن بمنتجات ذات قيمة مضافة محلية عالية”.

وبخصوص تداعيات كورونا على الاقتصاد، أشار عبد العزيز خلف إلى أنه “يتوقع انكماش اقتصادي في الجزائر بنسبة تتراوح بين 3 و 4 بالمائة في وقت يتوقع فيه صندوق النقد الدولي معدلا دوليا بين 8 و 10 بالمائة”.