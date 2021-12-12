عبد العزيز درواز: “هذا ما سيتم التركيز عليه في الترويج للألعاب المتوسطية”

تحدث محافظ ألعاب البحر المتوسط وهران 2022، عبد العزيز درواز، عن الخطة التي سيتم اتباعها للرويج لهذه الألعاب

وصرح درواز، اليوم الأحد: “عملية الترويج حتى وإن شهدت بعض النقائص ستشهد دفع جديد مع بداية السنة الجديدة”

وأضاف: “الترويج لهذه الألعاب سيتم التركيز فيها على اعطاء أحسن صورة عن المجتمع الجزائري”

يذكر أن وهران، ستحتضن الطبعة الـ19 لألعاب البحر المتوسط 2022، والمقررة في الفترة ما بين 25 جوان إلى 5 جويلية