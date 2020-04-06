عبد العزيز رحابي يعلن عن تبرعه بشهر من راتبه لمواجهة كورونا

أعلن وزير الإتصال الأسبق عبد العزيز رحابي عن تبرعه بشهر من راتبه للمساهمة في الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وفي منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي قال وزير الإتصال الأسبق، أن ظروفا خاصة فرضت محنة كورونا وتجتهد البلاد في تسييرها بالإمكانيات المتاحة في ظل مناخ دولي يتميز بالإنغلاق واعتماد الجميع على النفس.

وأكد رحابي أن هذه المبادرة تعتبر تجسيدا لروح التضامن الوطني، داعيا إلى ضرورة التحلي بالإنضباط و احترام كلمة أهل الإختصاص وتقدير تضحياتهم، فضلا عن الإمتثال للقواعد والإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية.