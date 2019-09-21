عبد العزيز غرمول “الخروج من الأزمة يفرض الذهاب للرئاسيات”

أكد رئيس حركة الوطنيين الأحرار، عبد العزيز غرمول، اليوم السبت، إن الخروج من الأزمة السياسية، يفرض الذهاب للإنتخابات الرئاسية.

وقال غرمول، لدى تنشيطه تجمع لمناضلي حزبه بدار الشباب، في جيجل، إن تشكيلته السياسية انخرطت ضمن الجبهة المساندة لإجراء الإنتخابات.

وأضاف ذات المتحدث، إن إجراء الإنتخابات الرئاسية، والمزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر المقبل، هو جزء من الحل لإخراج البلاد من الأزمة.

وقال عبد العزير غرمول، إن العديد من مطالب الحراك الشعبي، قد تحققت على أرض الواقع، ولابد من مواصلة السلمية في الحراك.

وعن ترشحه لرئاسة البلاد، قال رئيس حركة الوطنيين الأحرار، إن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن القرار الاخير بيد هيئات الحركة.