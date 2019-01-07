وصف اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد الأنظمة العربية بالعميلة والخبيثة، مستشهدا بما فعلته هذه الأنظمة منذ عقود، وحول كل القضايا المشتركة للأمة.

وقال مجاهد خلال استضافته بحصة قضية ونقاش على تلفزيون “النهار”، إن الأنظمة العربية لم يأت منها أي خير في كل الأزمات التي مرت بها الأمة العربية.

وذلك بداية من القضية الفلسطينية ثم العراق منذ الغزو الأمريكي، وكذا ما فعلته هذه الأنظمة في سوريا وليبيا واليمن وغيرها البلدان التي ساهمت في هدمها.

واعتبر اللواء المتقاعد بأن كل ما فعلته هذه الأنظمة لحد الآن يؤكد، بأنها تنفذ أجندات للجهات التي كانت وراء تأسيسها بهذه البلدان.

كما قال مجاهد إن بعض الأنظمة الخليجية أصلا، أسست بعدما رأى أطراف وعد فلفور بأن هذه الظروف غير مهيئة لهذا المخطط فوضعوها لتهيئة الأوضاع.

وأما أنظمة أخرى فقد أسست أيضا في السبعينات تحضيرا لوعد روجرس ومخططات أخرى تم التأسيس لها بالمنطقة، بمعنى أن هذه الأنظمة جاءت لتنفيذ أجندات خارجية.