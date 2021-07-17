قناة النهار عبد العزيز مجاهد: كل من يقف مع الشرعية الدولية يعتبره نظام المخزن عدوا له بقلم النهار أونلاين نشر في 17 جويلية 2021 - 18:51 شارك غرِّد 149 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961670 اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي يكشف فضائح وخراب بالجملة في مناطق الظل في غياب تام للمسؤولين قناة النهار 15 جويلية أصدقاء الراحل سليمان بخليلي: الساحة الإعلامية فقدت رجل فكر قناة النهار 02 جويلية محمد درامشي: التوزيع الجديد للمياه سيعطي الحظ بالتساوي لكافة بلديات العاصمة من حيث الكمية قناة النهار 28 جوان مانشستر يونايتد يجدد عقد الإسباني خوان ماتا لموسم واحد قناة النهار 03 جويلية