عاجل
رئيس الجمهوريه يتلقى مكالمة هاتفية من الرئيس المصري
إعــــلانات
قناة النهار

عبد العزيز مجاهد: لدينا خرائط معترف بها دوليا وما يفعله نظام المخزن يعتبر من المهاترات

بقلم قناة النهار
عبد العزيز مجاهد: لدينا خرائط معترف بها دوليا وما يفعله نظام المخزن يعتبر من المهاترات
دبلوماسية
  • 921
  • 0

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961637
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
اطلع أكثر
إعــــلانات