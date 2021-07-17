قناة النهار عبد العزيز مجاهد: لدينا خرائط معترف بها دوليا وما يفعله نظام المخزن يعتبر من المهاترات بقلم قناة النهار نشر في 17 جويلية 2021 - 16:49 دبلوماسية شارك غرِّد 921 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961637 اقرأ أيضا الصيف يحلى معانا: كيفية العناية بتقصفات الشعر في فصل الصيف قناة النهار 07 جويلية الصيف يحلى معانا: برنامج لتمارين رياضية منزلية قناة النهار 11 جويلية لحظة إخراج عائلة ضحايا الغاز بحي المنظر الجميل 2 بالقبة قناة النهار 02 جويلية نواب المجلس الشعبي الوطني يصوتون بالأغلبية على إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان قناة النهار 08 جويلية