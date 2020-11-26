عبد العزيز مجاهد: نظام المخزن يعمل لصالح الفرنكوفونية بشكل مفضوح وخططه كلها إنكشفت

صرح المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد أن نظام المخزن يعمل لصالح الفروكوفونية بشكل مفضوح وخططه كلها انكشفت.

خلال نزله ضيفا على برنامج “الجزائر في أسبوع” قال مجاهد أن “معاهدة سايكس بيكو بفصولها المختلفة منذ 1916 إلى يومنا هذا تغير شكلها الخارجي أم اللب لم يتغير.

وأضاف مجاهد ” بالنسبة لمنطقة المغرب العربي فرنسا الإستعمارية مازالت موجودة وسياستها مازالت ماشية كما وجدت من يخدمها ويخدم مصالحها في المنطقة”.

واكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة أن “المغرب العربي نظام ليوتي موجود وعميله المخزن المغربي”.

واشار مجاهد إلى أن “المغرب إنتقل من الحماية إلى الوصاية إلى العمالة والان هو بصدد خدمة الفراكوفونية بقوة وبشكل ومفضوح كما ان كل الامور والخطط إنكشفت”

وإختتم اللواء المتقاعد الخطة الكبرى هي مشروع الصهيونية أي ليوتي وفرنسا يخدمون هذا المشروع وهم في المرحلة النهائية لهم.