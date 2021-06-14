عبد العزيز مجاهد: يجب أن يصون نواب الشعب الجدد الثقة التي منحها إياهم المواطنين

شدد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، اليوم الاثنين. على ضرورة احترام وصون نواب الشعب للثقة التي منحها إياهم المواطنون. وذلك من خلال السهر على الاستجابة لتطلعاتهم وانشغالاتهم.

وأكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، اليوم الاثنين. أن الانتخابات التشريعية التي جرت السبت المنصرم، تعد بمثابة موعد تاريخي من شأنه تصحيح المسار الديمقراطي.

وأبرز مجاهد أن التشكيلة الجديدة للغرفة السفلى للبرلمان ينتظرها عمل كبير. يتعلق أساسا بمراجعة عدة قوانين، سيما منها ذات الطبيعة الاقتصادية. وذلك بغية تكييفها مع الدستور الجديد الرامي إلى بناء جمهورية جديدة قوامها تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعرب نفس المتحدث عن “تفاؤله” إزاء المشاركة “القوية” للشباب الجامعي في الانتخابات التشريعية الماضية. معتبرا ذلك بمثابة عودة النخبة إلى الساحة السياسية وتمسكها بدورها القيادي في تسيير الشأن السياسي. مؤكدا على ضرورة التزام المنتخبين الجدد بقيم النزاهة والكفاءة في ممارسة مهامهم النيابية.