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عبد العزيز يسعى لتجديد على أسس صحيحة من التفاهم والاحترام

آدم وحواء
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عبد العزيز يسعى لتجديد على أسس صحيحة من التفاهم والاحترام
بقلم النهار أونلاين

عبد العزيز من إحدى مدن الغرب الجزائري، مطلق أب لولدين تحت وصاية الأم، متقاعد من مؤسسة عمومية مقبول الشكل وأنيق.

أمين ومسؤول وابن عائلة طيبة الأعراق، يمتلك مسكنا خاصا، يسعى من أجل إعادة بناء حياته والتجديد على أسس صحيحة من التفاهم والاحترام مع زوجة مسؤولة وكريمة.

هي الأخرى من إحدى مدن الغرب الجزائري، لا يتجاوز عمرها 45 سنة، يقبلها مهما كانت حالتها الاجتماعية، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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