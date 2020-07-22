عبد الغاني هادي: ” إتحاد العاصمة يدفع ثمن نقائص الإدارة السابقة”

أكد المدير العام لفريق إتحاد العاصمة “عبد الغني هادي” أن النادي يدفع ثمن نقائص الإدارة السابقة بخصوص قضية اللاعب الكونغولي برينس إيبارا.

وصرح المدير العام للنادي العاصمي قائلا “كإدارة جديدة، نحن بصدد تسيير القضايا القديمة والجديدة. كنا على علم بأن قضية اللاعب إيبارا ستؤول لهذا القرار المؤسف، نحن بصدد دفع ثمن نقائص الادارة السابقة. نحن مرغمون على دفع 200 ألف أورو والتي ستكون من صندوق الاستثمار للنادي وهذا سيضرنا كثيرا”.

واضاف عبد الغاني هادي متأسفا “هناك قضية ثانية تتعلق باللاعب محمد يخلف والتي تعود لموسم 2012-2013، حيث ستصدر الفيفا بشأنها قرارا خلال شهر أوت المقبل، وكان اللاعب قد تعرض لإصابة خطيرة، لكن الإدارة السابقة فضلت فسخ عقده، وماذا يمكن ان ننتظر من لاعب عرف مثل هذا المصير؟.. بالطبع، اللجوء الي الفيفا للمطالبة بحقوقه. وكان على الادارة السابقة على الأقل، ومن الناحية الانسانية أن تتكفل بعلاجه وهو شيء للأسف لم تقم به”.