عبد الغاني هادي مديرا جديدا لإتحاد العاصمة

عين الرئيس المدير العام لمجمع serport ورئيس مجلس إدارة إتحاد العاصمة عاشور جلول “عبد الغاني هادي” كمدير عام لفريق سوسطارة.

هذا وكشفت الصفحة الرسمية لفريق إتحاد العاصمة عن السيرة الذاتية للمدير الجديد عبد الغاني هادي الذي يعتبر خبير في القانون و الحقوق ،ومتحصل على شهادة عليا في القانون و شهادات عليا في التسيير و المناجمنت كما لديه خبرة 20 سنةً كخبير في التقييم ، هيكلة و تنظيم الإداري و المالي على المستوى الوطني و الدولي.

كما قام كذلك عاشور جلول بتعيين عنتر يحيي مدير رياضي لإتحاد العاصمة والذي باشر مهامه رسميا عن بعد وسيحل بأرض الوطن مباشرة بعد برمجة رحلات الخطوط الجوية.

كما سيتم في غضون الأيام القادمة تدعيم الفريق الإداري و الرياضي بإطارات ذو السير الذاتية و كفاءات عالية المستوى.

الأهداف المسطرة للإدارة الجديدة:

– هيكلة ،تنظيم و تطوير المؤسسة الرياضية سواء من الجانب المالي,الإداري و التجاري

– تكريس مبدء الشفافية و النزاهة في التسيير

– تطوير و تنظيم و هيكلة الجانب الرياضي

– تكوين و التكفل بالمواهب الشابة و تكافؤ الفرص في مختلف الفئات الشبانية

– تسيير و متابعة ورشة مركز التكوين بعين بنيان

– ترميم وفتح حلقة الاتحاد le Cercle و المحل التجاري لنادي و توسيع النشاطات التجارية

– تعزيز التواصل وتحسين ظروف التكفل و الاستقبال خاصة بالملعب.