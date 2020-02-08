عبد الغاني هامل إستغل منصبه لشراء عقارات بالدينار الرمزي

قالت مصادر متطابقة، أن اللواء السابق، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل استغل منصبه لشراء عقارات بالدينار الرمزي.

أكدت ذات المصادر القضائية للنهار أونلاين أن تهم عبد الغاني هامل تتعلق أساسا ” بتبييض الاموال تحويل ممتلكات ناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية.

بالاضافة الى تهم تحريض موظفين عموميين على إستغلال نفوذهم بغرض الحصول على منافع غير مستحقة إضافة إلى تهمة الإثراء غير المشروع قد وجهت إلى المدير العام السابق للأمن الوطني “عبد الغني هامل ” و جل أفراد عائلته الذي يتواجد منهم في حالة إفراج كل من زوجة عبد الغني هامل وإبنته شهيناز الهامل.

ويبدوا ان التحقيقات قد أظهرت حسب نفس المصادر أن عائلة المدير العام السابق للأمن الوطني قد إستغلت نفوذه الذي كان يعتبر من المقربين من النظام السابق في الحصول على العديد من العقارات من مديريات املاك الدولة في العديد من الولايات بالدينار الرمزي.

وتؤكد نفس المصادر أن اللواء السابق، المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل فور تقلده منصبه سنة 2000 إشترى قطعة أرض مساحتها أكثر من 200 متر مربع من المحافظة العقارية لزرالدة بمبلغ قدر بــ 24 مليون سنتيم.

إلى ذلك تضيف نفس المصادر القريب من الملف القضائي للواء السابق و المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل قام بشراء شقة سكنية من المحافظة العقارية لبئر مراد رايس متواجدة ببلدية حيدرة مساحتها أكثر من 87 متر مربع بمبلغ مالي قدر بـ 69 مليون سنتيم.