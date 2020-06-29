عبد الغني هادي: ” ضيعنا الكثير من الوقت ويجب إتخاذ القرار في أقرب الآجال”

طالب المدير العام لفريق إتحاد العاصمة “عبد الغني هادي” من المسؤولين اتخاذ القرار بأسرع وقت فيما يخص استئناف الموسم الكروي الحالي من عدمه.

ونزل المدير العام لفريق سوسطارة أمس الأحد ضيفا على التلفزيون الوطني “الشوط الثالث” أين تحدث عن مصير الموسم الكروي الحالي.

وقال: ” ضيعنا الكثير من الوقت، كان يتوجب أن تطرح هذه المسألة شهر أفريل الماضي، اليوم نحن في أواخر شهر جوان تقريبا ثلاث أشهر ونصف عن توقف البطولة ويجب أن تكون لدينا الشجاعة لنعترف بصعوبة استئناف البطولة، لأن اللاعب يعتبر مواطن قبل أن يكون لاعب كرة قدم، كما أن هذا الوباء في ارتفاع رهيب”.

“هناك من يتحدث عن الاستئناف.. لكن من هي الفرق التي بإمكانها أن تستأنف الموسم، ربما اتحاد العاصمة بإمكانه الاستئناف وتطبيق البروتوكول الصحي، لكن يجب الفصل في هذه القضية في أسرع وقت”.