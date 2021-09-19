عبد الغني هامل أمام مجلس قضاء بومرداس هذا الأربعاء

يمثل مجددا أمام مجلس قضاء بومرداس الأربعاء المقبل، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، إلى جانب ولاة سابقين لولاية تيبازة ومسؤولين آخرين، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.

وتورط الهامل قضائيا في منح إمتيازات غير مبررة لولاة سابقين بولاية تيبازة تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي، بتواطؤ مسؤولين مما الحق خسائر جمة بالخزينة العمومية.

وجاء برمجة الملف القضائي أمام المجلس القضائي مرة ثانية، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، بعدما سبق وأن أيد المجلس الأحكام في قضية الحال، لتصبح نهائية .

بحيث أدين بموجبها المتهم الموقوف عبد الغاني هامل بـ12 سنة سجنا ، فيما أدين ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات.

كما سلطت على رئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.

أما الولاة السابقون المتابعون في نفس القضية فسلطت عليهم المحكمة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وهم والي تيبازة السابق عبد القادر قاضي وموسى غلاي .

وتوبع هامل وإبنه في قضية الحال، على خلفية الاستيلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة من خلال رئيس الأمن الولائي لتيبازة وواليا تيبازة آنذاك .

ونسبت الجهات القضائية للمتهمين تهما تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و“تبديد أملاك عمومية” و“إساءة استغلال الوظيفة” و“استغلال النفوذ” و“الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم”.

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