عبد الفتاح البرهان يعلن تشكيلة المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عن تشكيلة النهائية للمجلس المكون من 10 أعضاء وتعيين قائد قوة الدعم السريع نائبا له.

وذلك بعد أن أصدر عبد الفتاح البرهان،مساء أمس السبت، مرسوما ينص على أبرز الوجوه والشخصيات التي ستشكل المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

ونص المرسوم على أن يكون قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس، إلى جانب تشكيل المجلس على النحو التالي:

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.

الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا.

الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا.

الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الأحمر عضوا.

الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.

الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا.

اللواء مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا.

يأتي هذا بعد أن أدى عبد الفتاح القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وبحضور رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس.