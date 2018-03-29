عبد القادر الطالب عمر يسلم أوراق اعتماده سفيرا جديدا للجمهورية الصحراوية بالجزائر

سلم اليوم الخميس بالعاصمة عبد القادر الطالب عمر أوراق اعتماد كسفير جديد مفوض فوق العادة للجمهورية العربية الصحراوية لدى الجزائر.

وقد استقبل السفير عبد القادر الطالب عمر من طرف وزير الخارجية عبد القادر مساهل الذي سلمه نسخة من أوراق اعتماده.

السفير ا الجديد صرح بعد اعتماده عن سعادته وهو يستقبل من قبل رئيس الدبلوماسية الجزائرية عبد القادر مساهل .

مؤكد ا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الصحراوي والجزائري.

وجدد عبد القادر التأكيد على مواصلة العمل لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خدمة للأهداف والقيم العادلة التي تجمع البلدين.