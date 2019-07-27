عبد القادر بن صالح: “السبسي كان رجلا مدافعا عن الحق والعدالة”

أكد رئيس الدولة الجزائرية، عبد القادر بن صالح، اليوم السبت، في الكلمة التأبينية التي ألقاها خلال مراسيم جنازة، الرئيس التونسي الراحل، الباجي قايد السبسي، أنه كان رجلا مدافعا عن الحق والعدالة”.

واضاف عبد القادر بن صالح: ” أن الرئيس التونسي الراحل، كان يقف على بناء بلده”.

وتابع رئيس الدولة الجزائرية: “اليوم نقف كلنا احتراما، وتقديرا، لكي نترحم على الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، ونتمنى لعائلته وللشعب التونسي، تجاوز هذا الامتحان”.

وأكد عبد القادر بن صالح، أن الجزائريين والجزائريات، يقفون إلى جانب الشعب التونسي، ويتمنون لهم المزيد من التقدم والازدهار.