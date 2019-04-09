عبد القادر بن صالح سيتولى منصب رئيس الدولة لمدة 90 يوما

سيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ، منصب رئيس الدولة لمدة 90 يوما حسب ما ينص عليه الدستور.

هذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور:

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.