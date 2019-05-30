عبد القادر بن مسعود في بلغاريا اليوم للمشاركة في الندوة الدولية للإستثمار السياحي

سيشرع اليوم وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، في زيارة عمل رسمية لجمهورية بلغاريا، للمشاركة في فعاليات الندوة

رفيعة المستوى، حول الإستثمار في السياحة المستدامة، والمنظمة من طرف وزارة السياحة لجمهورية بلغاريا، والمجلس الإستشاري للندوة الدولية للإستثمار السياحي.

وسيتنقل بن مسعود للمشاركة في هذه الندوة، بعد دعوة من وزيرة السياحة لجمهورية بلغاريا، نيكوليان أنجلكوفا، حيث ستمتد هذه الندوة

من 30 ماي إلى 1 جوان 2019، والتي ستعرف مشاركة وزراء السياحة لعدة دول وعدة فاعلين وخبراء، وتهدف إلى

تشجيع المناقشات الدولية، حول موضوع الاستثمار في السياحة المستدامة، وخلق جسور عمل وفرص جديدة لمختلف الفاعلين والمبتكرين في مجال الأعمال.

كما ستمكن هذه الندوة أيضا من توفير أرضية خاصة بالإستثمار السياحي، بحضور صناع القرار في مجال السياحة من وزراء

وأصحاب المشاريع والمستثمرين، وكذا تعزيز القدرات التقنية وتبادل الخبرات في الآليات الجديدة، المتعلقة بتمويل المشاريع في ظل اقتصاد مستدام مشترك.

وستسمح هذه الندوة أيضا بالنسبة للوزير، بدراسة سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون الجزائرية البلغارية، ومع غيرها من الدول المشاركة.