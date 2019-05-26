عبد القادر بن مسعود يأمر بإتمام أشغال التهيئة للمركبات السياحية قبل 5 جويلية

شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود، على إلزامية إتمام أشغال التهيئة وكذا أشغال المطعم، خلال زيارته للقرية

السياحية CET، حيث أمر بإنهاء الأشغال قبل نهاية شهر ماي الجاري، مع إعطاء أهمية كبيرة لجانب النظافة بالمركب.

وجاءت زيارة الوزير حسب منشور للوزارة على حساب عبر الفايسبوك، في إطار التحضيرات التي تجريها الوزارة تحسبا لموسم الإصطياف،

حيث كان مرفوق خلال هذه الزيارة بالرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، أين عرّج بعد زيارته للقرية السياحية

على المركب السياحي “القرن الذهبيle corne d’or”، وأبدى عدم ارتياحه لتأخر انطلاق أشغال التهيئة الخارجية لمدخل المركب،

حيث كان المركب، استفاد من طاقة استعاب إضافية بـ 122سرير، لتصل إلى 222سرير، بعد أن تم استرجاع 8شقق وبعض البانغالوهات

التي كانت مهملة وعرضة للتخريب منذ أكثر من 35 سنة، حيث أعطى الوزير تعليمات صارمة بضرورة تسليم جميع مرافق المركب،

على غرار المطعم، تزامنا والإحتفالات المخلدة لعيدي الإستقلال والشباب في 5 جويلية القادم.