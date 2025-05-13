عبد القادر بوعامر يُتوج بفضية بطولة العالم للجودو لذوي الهمم

واصل البطل البارالمبي الجزائري، عبد القادر بوعامر، تألقه على الساحة الدولية، بعد أن أحرز الميدالية الفضية في منافسات بطولة العالم للجودو لذوي الهمم.

وذلك في وزن 64 كغ - فئة J1. خلال البطولة المقامة في مدينة أستانا بكازاخستان،

بوعامر، صاحب ذهبية الألعاب البارالمبية باريس 2024، والمعروف بإصراره وروحه القتالية العالية. خاض نزالات قوية أمام نخبة من أفضل الأسماء في عالم الجودو البارالمبي.

ورغم صعوبة المنافسة، تمكن من الوصول إلى النهائي عن جدارة. بعد أن تجاوز عدة خصوم ببراعة فنية وتكتيكية عالية.