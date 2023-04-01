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قناة النهار

عبد القادر جريو “جابها فوور” في فقرة “بدل style” بكلمات أغنية أمال وهبي على إيقاع الرايوي

بقلم قناة النهار
عبد القادر جريو “جابها فوور” في فقرة “بدل style” بكلمات أغنية أمال وهبي على إيقاع الرايوي
برامح النهار في رمضان
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رابط دائم : https://nhar.tv/Xqo66
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