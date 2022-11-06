إعــــلانات
الرياضة

عبد القادر دحماني: “حيمودي لا يملك مستوى لجنة التحكيم وعلى زفيزف التحرك”

بقلم كريم تيغرمت
عبد القادر دحماني: “حيمودي لا يملك مستوى لجنة التحكيم وعلى زفيزف التحرك”
  • 367
  • 0

فتح رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، النار على نائب رئيس لجنة التحكيم جمال حيمودي، بعد هزيمتهم أمام شباب بلوزداد.

وصرح دحماني، لتلفزيون “النهار”: “أوجه رسالة لرئيس الفاف جهيد زفيزف، وأقول له بكل وضوح عليه اعادة النظر في لجنة التحكيم وخاصة جمال حيمودي”.

كما أضاف رئيس مولودية البيض: “شباب بلوزداد فاز علينا بفضل التحكيم، وعضو لجنة التحكيم جمال حيمودي”.

وتابع عبد القادر دحماني: “حيمودي لا يملك مستوى لجنة التحكيم، رغم كونه حكم دولي سابق”.

يذكر أن مولودية البيض، انهزم أمام شباب بلوزداد بـ1-0، بعد حصول الشباب على ضربة جزائ في الدقائق الأخيرة نفذها بورديم بنجاح.

رابط دائم : https://nhar.tv/qw1yh
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر