عبد القادر دحماني: “حيمودي لا يملك مستوى لجنة التحكيم وعلى زفيزف التحرك”

فتح رئيس مولودية البيض، عبد القادر دحماني، النار على نائب رئيس لجنة التحكيم جمال حيمودي، بعد هزيمتهم أمام شباب بلوزداد.

وصرح دحماني، لتلفزيون “النهار”: “أوجه رسالة لرئيس الفاف جهيد زفيزف، وأقول له بكل وضوح عليه اعادة النظر في لجنة التحكيم وخاصة جمال حيمودي”.

كما أضاف رئيس مولودية البيض: “شباب بلوزداد فاز علينا بفضل التحكيم، وعضو لجنة التحكيم جمال حيمودي”.

وتابع عبد القادر دحماني: “حيمودي لا يملك مستوى لجنة التحكيم، رغم كونه حكم دولي سابق”.

يذكر أن مولودية البيض، انهزم أمام شباب بلوزداد بـ1-0، بعد حصول الشباب على ضربة جزائ في الدقائق الأخيرة نفذها بورديم بنجاح.