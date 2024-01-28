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الرياضة

عبد القادر رحيم: “منتخب كرة اليد يستحق المزيد من التقدير والدعم”

بقلم محمد لمين صحراوي
عبد القادر رحيم: “منتخب كرة اليد يستحق المزيد من التقدير والدعم”
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أشاد اللاعب السابق للمنتخب الوطني لكرة اليد، عبد القادر رحيم، بالمستويات التي قدمتها اليد الجزائرية، في بطولة الإفريقية بمصر، وخطفه الميدالية الفضية.

وقال رحيم، الذي أعلن مارس 2023، اعتزاله اللعب دوليا: “احترام كبير لهذا الفريق على مشواره الرائع وهذه الميدالية الفضية الجميلة!”

وأضاف الدولي السابق في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “فخر وتقدير لهؤلاء اللاعبين. الذين قدموا كل شيء من أجل تشريف الجزائر”.

وختم عبد القادر رحيم: “يستحقون المزيد من التقدير والدعم.. تحيا كرة اليد”.

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