عبد القادر شاعو ونادية بن يوسف يغنيان ليلة السبت القادم بمنتزه الصابلات

يشرف عميد الأغنية الشعبية عبد القادر شاعو والفنانة نادية بن يوسف على تنشيط حفل فني بمنتزه الصابلات بالعاصمة السبت القادم.

وسيكون الحفل الفني الذي يبدأ على التاسعة ليلا، بمسرح الهواء الطلق سيد علي كويرات بالصابلات، بمناسبة اختتام تظاهرة “صيف الجزائر”.

وجرت تظاهرة “صيف الجزائر”، تحت إشراف كلا من مؤسسة فنون وثقافة ومصالح ولاية الجزائر.

وكان للثنائي العاصمي نادية بن يوسف وعبد القادر شاعو في بداية السبعينات أغنية ثنائية ناجحة جدا بعنوان “يا الوالدين”.

وقد سجلت الأغنية التي ما تزال مطلوبة إلى اليوم، رقما قياسيا من حيث المبيعات، في ذلك الوقت.

ومن المنتظر أن يحيي “دي جي سمير” حفلا فنيا ساهرا اليوم الثلاثاء بداية من التاسعة والنصف ليلا بمنتزه “الصابلات”.

كما يحيي الفنان “دي جي روندال” حفلا فنيا في نفس المكان سهرة الخميس القادم.