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قناة النهار

عبد القادر شافي: حجم استهلاك الوقود خلال سنة 2022 بلغ 13,5 مليون طن

بقلم قناة النهار
عبد القادر شافي: حجم استهلاك الوقود خلال سنة 2022 بلغ 13,5 مليون طن
52 دقيقة إقتصاد
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