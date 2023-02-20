قناة النهار عبد القادر شافي: حجم استهلاك الوقود خلال سنة 2022 بلغ 13,5 مليون طن بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 23:40 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 22 0 رابط دائم : https://nhar.tv/xODeK اقرأ أيضا شاهد.. كيف غادر مدرب الوداد البيضاوي الندوة الصحفية بعد الخسارة أمام شبيبة القبائل قناة النهار 18 فيفري غليزان: العاقب .. فلاح تعلق بخدمة الأرض رغم قلة الإمكانيات قناة النهار 19 فيفري عبد المجيد مناصرة: سأقدم إضافة لحركة حمس وسأفتح المجال للطاقات والكفاءات قناة النهار 13 فيفري بوقرة: خير بلماضي لن أنساه وكل ما وصلت له اليوم بفضل الله وبفضله قناة النهار 31 جانفي فاسألوا : إستئذان الزوجة زوجها في الصيام قناة النهار 02 فيفري الشيخ النوي: مستثمر فلاحي بالنعامة يعاني.. "خلاوه يخدم ودارو عليه" قناة النهار 02 فيفري سوريا: هذه هي كواليس قاعة العمليات لفرقة البحث والإنقاذ لأعوان الحماية المدنية الجزائرية بحلب قناة النهار 10 فيفري النهار ترندينغ: الحماية المدينة الجزائرية أول الواصلين إلى سوريا وتركيا والمساعدات تشحن إلى المنطقة قناة النهار 07 فيفري السجل التجاري المتنقل لتنظيم نشاط الباعة الأحرار .. التجار يتطلعون لتنظيم نشاطهم قناة النهار 06 فيفري "وزير التربية :" الرهان الكبير هو حث أبنائنا للإقبال على شعبة الرياضيات قناة النهار 07 فيفري