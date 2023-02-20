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قناة النهار

عبد القادر شافي: قارورة غاز البوتان عمرها ماكانت خطر على المستهلك وإنما سوء الإستعمال

بقلم قناة النهار
عبد القادر شافي: قارورة غاز البوتان عمرها ماكانت خطر على المستهلك وإنما سوء الإستعمال
الجزائر
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