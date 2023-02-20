قناة النهار عبد القادر شافي نفطال سوقت حوالي 12 مليون طن من المواد الطاقوية خلال سنة 2022 بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 23:39 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 20 0 رابط دائم : https://nhar.tv/PmThy اقرأ أيضا أحوال الطقس / أجواء ممطرة على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 03 فيفري الأمطار والثلوج شبعت مخزون السقي الباطني لشعبة الحمضيات والأشجار المثمرة ببجاية قناة النهار 03 فيفري صريح جدا: هل يحتفل الجزائريون بعيد الحب ؟ قناة النهار 14 فيفري صرخة خالتي الجوهر وأبنائها السبعة المعاقين.. فهل من مغيث؟ قناة النهار 01 فيفري النهار ترندينغ: الجزائر تبهر العالم بحفل إختتام "الشان" وصدمة للجزائريين بالخسارة في النهائي قناة النهار 05 فيفري وزير الداخلية : الجزائري دائما مايقوم بالمبادرة لنصرة القضايا الكبرى و الإنسانية قناة النهار 13 فيفري "بوقرة يعلّق على حضور والدته في الملعب أول مرّة .." أمي هي البركة قناة النهار 03 فيفري وزير الصناعة الصيدلانية : الإنطلاق في إنتاج أدوية مرض السرطان الأسبوع المقبل قناة النهار 12 فيفري دلال خير: طفل أصيب بشلل كامل ولم يتم تشخيص مرضه بعد وأمه تطلب المساعدة قناة النهار 10 فيفري الشيخ النوي: مستفيدون من سكنات cnep بدالي ابراهيم يشتكون.. "خلصنا دراهم ورانا نستناو" قناة النهار 02 فيفري