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قناة النهار

عبد القادر شافي نفطال سوقت حوالي 12 مليون طن من المواد الطاقوية خلال سنة 2022

بقلم قناة النهار
عبد القادر شافي نفطال سوقت حوالي 12 مليون طن من المواد الطاقوية خلال سنة 2022
52 دقيقة إقتصاد
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