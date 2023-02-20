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قناة النهار

عبد القادر شافي: هذا هو مخطط نفطال لتجسيد إستراتجية الرئيس تبون حول الإنتقال نحو الطاقات النظيفة

بقلم قناة النهار
عبد القادر شافي: هذا هو مخطط نفطال لتجسيد إستراتجية الرئيس تبون حول الإنتقال نحو الطاقات النظيفة
52 دقيقة إقتصاد
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رابط دائم : https://nhar.tv/8EsJV
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