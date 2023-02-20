قناة النهار عبد القادر شافي: هذا هو مخطط نفطال لتجسيد إستراتجية الرئيس تبون حول الإنتقال نحو الطاقات النظيفة بقلم قناة النهار نشر في 20 فيفري 2023 - 23:38 52 دقيقة إقتصاد شارك غرِّد أرسل 25 0 رابط دائم : https://nhar.tv/8EsJV اقرأ أيضا قناة النهار تكرم "محمد لمين dz" .. البطل الذي شارك في عمليات الإنقاذ بسوريا رغم مرضه قناة النهار 17 فيفري فاسألوا : خير البقاع المساجد قناة النهار 09 فيفري عادة الوزيعة إذابة للفروقات ودعوة للم الشمل ببرج بوعريريج قناة النهار 05 فيفري رضا الفيل: الجمهور الجزائري فريد من نوعه ويملأ الملعب قبل 6 ساعات من إنطلاق المباراة قناة النهار 02 فيفري الدولي السنغالي السابق "حاجي ضيوف": الجزائر تستطيع تنظيم حتى كأس العالم قناة النهار 04 فيفري "مناصر يوجه رسالة لرئيس الجمهورية.."الله ينقّص من عمرنا ويزيد في عمرك قناة النهار 31 جانفي Algerino يصل إلى ملعب نيلسون مانديلا لإحياء حفل إختتمام الشان قناة النهار 04 فيفري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل سفير إيران قناة النهار 13 فيفري "بوغالي :"سيكون لنا موقف في قضية الإجلاء السرية وغير القانونية للرعية الجزائرية بناء على التحقيقات قناة النهار 09 فيفري الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على إفتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد قناة النهار 31 جانفي