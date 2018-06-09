عبد القادر طالب عمر يدعو المخزن الى الدخول في مفاوضات مباشرة

دعا السفير الصحراوي بالجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم بالجزائر، السلطات المغربية الى الدخول في مفاوضات مباشرة بين طرفي النزاع.

لايجاد حل للقضية الصحراوية مثلما نصت عليه قرارات الامم المتحدة المبنية على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وأكد خلال منتدى الصحافة الرياضية انه على السلطات المغربية الدخول في مفاوضات لايجاد حل للقضية الصحراوية.

مشيرا ان جبهة البوليساريو احترمت التزاماتها منذ ان صدرت لائحة مجلس الامن 2414.

التي تنص على الدخول في مفاوضات مباشرة بين الصحراء الغربية والمغرب وبدون شروط من اجل البحث عن حل يضمن تقرير المصير.

وانه على مجلس الأمن ان يتحمل مسؤولياته تجاه مسار تصفية الاستعمار” من الصحراء الغربية.