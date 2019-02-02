عبد القادر ظريف: ” سواء أن تسيروا الفريق بإحكام.. أو تعترفوا بفشلكم وتغادروا”

طالب الرئيس التاريخي لفريق مولودية الجزائر عبد القادر ظريف من مسيري الفريق بمغادرة النادي العاصمي، بعد فضيحة سقوط اللاعب هشام شريف الوزاني في فخ المنشطات.

وتحدث عبد القادر ظريف عن قضية اللاعب شريف الوزاني على هامش حفل تكريمي خصصه له النادي الهاوي للعميد قائلا:

“مراقبة اللاعبين هو أمر مفروض عليكم..سواء أن تسيروا الفريق بإحكام، أو تعترفوا بفشلكم وتغادرون النادي، لا يجب أن نتلاعب في تربية اللاعبين الشباب”.

وأضاف: ” من غير المعقول أن نقدم للاعب 200 مليون شهريا، ونتركه في شقة بمفرده دون رقابة..أنا لا أقول حضانة اللاعبين، لكن المرافقة المعنوية، والتربية، ويجب أن يكون المسيّر بمثابة المكمل لتربية الوالدين، لأنهم أعطوك أمانة بين يديك لا يجب التلاعب بها”.