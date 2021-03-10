عبد القادر قوري: التأخر في إصدار قانون الإستثمار أثّر سلبا على الإقتصاد الوطني

قال رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة، عبدالقادر قوري، إن التأخر في إصدار قانون الاستثمار أثّر سلبا على الإقتصاد الوطني.

وأضاف قوري، خلال إستضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن التأخر في إعداد قانون الإستثمار لأكثر من سنتين تسبب في عزوف المستثمرين عن الإستثمار.

كما أبقى حالة الغموض التي تسببت فيها أصلا القوانين غير الواضحة، والتي تتغير أحيانا بين قانون المالية وقانون المالية التكميلي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تفاءلنا خيرا بعد الانتخابات الرئاسية، لنتفاجأ بوزارة الصناعة تطالب ولاة الجمهورية بتجميد توزيع العقار الصناعي حتى صدور قانون الإستثمار.

وأوضح في ذات السياق، أنه بعد مرور أكثر من سنتين كاملتين لم يصدر القانون وبالتالي توقف الإستثمار.

وأضاف قوري، أن تجميد كل شيء منذ أكثر من عامين تسبب في تجميد الإستثمار والإقتصاد الوطني ككل.

ودعا رئيس الغرفة الوطنية للصناعة والتجارة إلى اعتماد قرارات مدروسة وطويلة المدى بمشاركة جميع الأطراف.

وأشار إلى أن أغلب المستثمرين يعانون من الضبابية وعدم الوضوح والعشوائية في اتخاذ القرار، وكذا عدم إستقرار القوانين.