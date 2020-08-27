عبد القادر مزياني: “الإدارة الحالية ألقت باتحاد الحراش إلى الهاوية”

طالب أسطورة اتحاد الحراش، عبد القادر مزياني، الإدارة الحالية للفريق، وعلى رأسها رئيس النادي محمد العايب، بالاستقالة، بعدما حملهم مسؤولية وصول الفريق إلى الهاوية.

وصرح مزياني، لتلفزيون “النهار”: “الإدارة الحالية عجزت عن تأدية مهامها، وأوصلت الفريق إلى الهاوية”.

وأضاف النجم السابق لاتحاد الحراش: “كان الأجدر بالإدارة الحالية، إعلان فشلها، وتقديم استقالتها من الفريق”.

وجات هذه التصريحات من عبد القادر مزياني، خلال الندوة الصحفية التي نشطها رفقة بعض قدامى لاعبي، ومسيري اتحاد الحراش، بحضور أنصار الفريق.

ومن جهة أخرى، يتحرك بعض المساهمين في الفريق، لكسب ثقة بقية زملائهم، بالإضافة للنادي الهاوي، قصد سحب الثقة من محمد العايب.