عبد القادر منازلي يعلن غلق ملعب “ميلود هدفي” بوهران

تقرر غلق بملعب “ميلود هدفي” بوهران، خلال الفترة المقبلة، حسب ما أكده عبد القادر منازلي، المدير العام لمركب “ميلود هدفي”.

وأوضح، منازلي، سبب اتخاذ هذا القرار في تصريح لـ(و.أ.ج)، أين قال: “العملية تتمثل في زرع البذور الشتوية، لمنع تأثر عشب الميدان بالجليد”.

كما أضاف: “هذه العملية تقوم بها الشركة المعنية بصيانة الأرضية، مرتين في العام، لحماية العشب من الحرارة خلال موسم الصيف أيضا”.

وتابع عبد القادر منازلي: “موعد إعادة فتح أبواب الملعب، قد يكون يوم 25 ديسمبر المقبل، إذا سارت الأمور وفق ما هو مبرمج لها”.

وعليه سيكون فريق مولودية وهران، الذي يستقبل منافسيه بملعب “ميلود هدفي”، مجبرا على العودة لملعب “أحمد زبانة”، لخوض مبارياته المقبل.