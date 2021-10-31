عبد القادر يريدها قبائلية الأصل يطمح معها لغد أسعد
بقلم النهار أونلاين
عبد القادر من تيزي وزو، أول محطة تستوقفنا في هذا الركن. رجل ذو أصول متشبع بالأخلاق الكريمة، مضى من عمره53سنة، يمارس التجارة، كتب عليه القدر أن يكون مطلقا يحيا وحيدا في بيته الخاص. لم يضرب عبد القادر الأخماس بالأسداس، حيث أنه ما فتأ وأن سمع بمركزنا حتى هاتفنا ليضع لوحدته حلا.
يريد عبد القادر ان يستقر مع إمرأة صادقة، تكون ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى45سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة مستقرة، ويعدها أنه سيجعلها تحيا أجمل حياة.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
الرقم السري:
135786
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