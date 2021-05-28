عبد القادر يعيش مدربا جديدا للنصرية

تعاقدت إدارة فريق نصر حسين داي بقيادة الرئيس بشير ولد زميرلي سهرة اليوم الجمعة مع المدرب عبد القادر يعيش لقيادة النصرية في التحديات القادمة وخاصة إنقاذ زملاء ربيع مفتاح من السقوط وخلافة المُدرب المُقال بلال دزيري.

ويُعتبر عبد القادر يعيش المُدرب الثالث للنصرية هذا الموسم بعد نذير لكناوي الذي بدأ الموسم مع فريق الدم والذهب قبل رحيله وقدوم بلال دزيري، هذا الأخير أُقيل من منصبه مؤخرا بسبب النتائج السلبية المُسجلة ليتم الاستنجاد ببوزيدي لكن ثورة الأنصار جعلت الإدارة تتراجع عن التعاقد معه وتُقرر اسناد المُهمة ليعيش.

وكان فريق نصر حسين داي قد تعادل يوم الأربعاء ضد الغريم شباب بلوزداد بهدفين في كل شبكة بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة لحساب الجولة ال23 من الرابطة الوطنية المحترفة الأولى رغم أنه كان مُتقدما في النتيجة بهدفين دون رد لكن دخول سعيود الذي سجل هدفي الشباب جعل اللقاء ينتهي بالتعادل.