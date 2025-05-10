عبد القهار قادري يخطف الأنظار في الدوري البلجيكي

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، عبد القهار قادري، خطف الأضواء في الدوري البلجيكي من بوابة ناديه كورتريك.

بعد سلسلة من العروض المميزة التي أكد من خلالها تطوره اللافت وفاعليته الكبيرة في الخط الأمامي. ففي آخر ست مباريات خاضها، تمكن قادري من تسجيل أربعة أهداف كاملة، بالإضافة إلى تقديم ثلاث تمريرات حاسمة.

ليبلغ عدد مساهماته التهديفية سبعة، بمعدل مساهمة كل 75 دقيقة فقط، وهي أرقام تؤكد تأثيره الكبير في نتائج فريقه خلال هذه المرحلة الحاسمة من الموسم (بلاي أوف السقوط).

قادري، الذي يقدم موسمًا استثنائيًا، حصل على معدل تقييم بلغ 7.77 حسب منصة “سوفاسكور”، وهو من بين الأعلى في الدوري خلال الفترة الأخيرة، ما يعكس قيمته الفنية ودوره البارز داخل التشكيلة.

أداؤه لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يشمل حضوره الذهني، حركيته المستمرة، وقدرته على خلق المساحات لزملائه، إضافة إلى حسه التهديفي المتنامي.

هذا التألق اللافت يأتي في وقت مناسب جدًا بالنسبة للاعب، خاصة في ظل استعدادات المنتخب الوطني الجزائري للمباريات القادمة، حيث قد يشكل قادري أحد الأوراق المهمة التي يمكن للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش التعويل عليها.

فمع بحث المنتخب عن عناصر ذات جاهزية بدنية وفنية عالية، يبرز اسم قادري كخيار مثالي بالنظر إلى استقراره وتطوره الملحوظ في الدوري البلجيكي.