عبد الكريم بطاش ينفي إشاعة استدعائه من طرف وكيل الجمهورية لتحقيق معه في قضايا فساد

كذب مير الجزائر الوسطى عبد الكريم بطاش اليوم الأربعاء أنه تم إستدعائه لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة كمتهم في قضايا فساد.

صرح بطاش أنه إستدعي كطرف مدني “شاهد”في قضية A display للوحات الإشهارية مع مير بن عكنون والمسجون من 8 أشهر.

حيث تم إستدعاء 11 مير و 11 أمين عام لبديات العاصمة وهو الوحيد الذي حضر لتقديم شهادته في حق شركة A display .

كما أن أضاف أنه قدم شهادته لله في حق هذه الشركة النتي ليس لها أي دين مع البلدية

وهذا عكس ماتداولته بعض القنوات كمتهم متهم في قضايا فساد.

وللإشارة فقد كذب عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك أنه مايشاع في قناة الشروق نيوز أنه متهم في قضية فساد.

وكذا تم إستدعائه من طرف وكيل الجمهورية للتحقيق معه لا أساس من الصحة والمراد بها تشويه صمعتي.