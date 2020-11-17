عبد الكريم طواهرية: لا أستبعد أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات جديدة مشددة حسب التحقيقات الوبائية

قال عبد الكريم طواهرية عضو لجنة رصد ومتابعة فيروس كوفيد-19، أن هناك عدم إلتزام واضح بالتدابير الوقائية من الفيروس.

وأضاف طواهرية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه لا يستبعد أن تلجأ الحكومة إلى إجراءات جديدة مشددة.

وقال طواهرية، بأن الإجراءات التي أقرتها الحكومة بخصوص الحجر الصحي الجديد لمدة 15 يوما، مبنية على التحقيقات الوبائية.

خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين في الاونة الأخيرة، مضيفا أن هذه الاجراءات تهدف إلى خفض عدد الإصابات.

ولم يستبعد عضو لجنة رصد كوفيد، أن تشدد الإجراءات في الأيام القادمة وأن تشمل مناطق جديدة حسب التحقيقات الوبائية التي تقوم بها مصالح وزارة الصحة متأسفا في هذا السياق عن غياب الالتزام بالاجراءات الوقائية.