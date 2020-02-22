عبد الكريم كروم: “تخليت عن أموال كبيرة لتلبية نداء منتخب جبهة التحرير”

كشف لاعب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم كروم، العديد من الحقائق، عن كيفية التحاقه بالمنتخب الوطني، خلال تكريمه من طرف جمعية “راديوز”.

وصرح عبد الكريم كروم، لتلفزيون “النهار”: “عندما تلقينا نداء منتخب جبهة التحرير الوطني، لم يرفض أي لاعب تلبية النداء”.

وأضاف: “في تلك الفترة، تخليت عن مبلغ مالي كبير يقدر بـ13 مليون، للإلتحاق بمنتخب جبهة التحرير الوطني”.

وتابع: “الشيء الذي أسعدني في منتخب جبهة التحرير، هو عدم رفض أي لاعب تلبية نداء الوطن، حيث التقى الجميع في الموعد المحدد أنذاك بمدينة جونيف”.

وجاء تكريم لاعب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم كروم، من طرف جمعية راديوز، بمناسبة الإحتفال بيوم الشهيد، الموافق لـ18 فيفري من كل سنة”.