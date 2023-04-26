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عبد الكريم: كي تخسر حاجة أنا لي نصنعها وعندي حلم مازال ما حققتوش

بقلم النهار أونلاين
عبد الكريم: كي تخسر حاجة أنا لي نصنعها وعندي حلم مازال ما حققتوش
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