عبد اللاوي:”تضييع الكان أصعب فترة في مشواري الكروي”

كشف اللاعب الدولي الجزائري لفريق “أف سي سيون” السويسري “أيوب عبد اللاوي” عن الفترة الأصعب في مشواره الكروي.

لاعب سوسطارة السابق قال في حوار خص به موقع ديزاد فووت:”بصراحة.. كانت فترة صعبة جدا، أظن أنها الفترة الأصعب في مشواري الكروي”.

“شاركت في كل تربصات المنتخب الوطني قبل نهائيات كأس أمم إفريقيا وكنت أساسيا في مواجهة غامبيا قبل الكان.. كنت أملك حظوظا كبيرة للمشاركة في المحفل القاري لولا العملية الجراحية التي أجريتها على مستوى القلب”.

وختم لاعب الخضر:” هذا هو المكتوب .. كنت سعيدا جدا بتتويج الخضر بكأس أمم إفريقيا 2019 رغم غيابي”.