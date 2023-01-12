عبد اللاوي:”سنلعب بشراسة أكثر بحضور جمهورنا”
بقلم فيصل زيان بوزيان
أكد لاعب المنتخب الوطني المحلي، أيوب عبد اللاوي، على جاهزية عناصر الخضر للمباراة الافتتاحية للشان غدا الجمعة.
وصرح مدافع الخضر عبد اللاوي اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي بملعب نيلسون مانديلا:”جاهزون نفسياً وعلى كل الجوانب لمواجهة الغد ضد ليبيا”.
وأضاف اللاعب:”سنلعب أمام أكثر من 40 ألف مشجع، لذا يجب أن نكون مركزين في اللقاء، وبحضور الجمهور سنلعب بشراسة أكثر”.
وتابع أيوب عبداللاوي:” أطلب من الجمهور الجزائري دعمنا في الشان، والصبر علينا لتقديم أفضل مستوياتنا”.
رابط دائم : https://nhar.tv/5TmUm