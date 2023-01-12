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الرياضة

عبد اللاوي:”سنلعب بشراسة أكثر بحضور جمهورنا”

بقلم فيصل زيان بوزيان
عبد اللاوي:”سنلعب بشراسة أكثر بحضور جمهورنا”
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أكد لاعب المنتخب الوطني المحلي، أيوب عبد اللاوي، على جاهزية عناصر الخضر للمباراة الافتتاحية للشان غدا الجمعة.

وصرح مدافع الخضر عبد اللاوي اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي بملعب نيلسون مانديلا:”جاهزون نفسياً وعلى كل الجوانب لمواجهة الغد ضد ليبيا”.

وأضاف اللاعب:”سنلعب أمام أكثر من 40 ألف مشجع، لذا يجب أن نكون مركزين في اللقاء، وبحضور الجمهور سنلعب بشراسة أكثر”.

وتابع أيوب عبداللاوي:” أطلب من الجمهور الجزائري دعمنا في الشان، والصبر علينا لتقديم أفضل مستوياتنا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/5TmUm
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