عبد اللاوي: “المنتخب الوطني هو أكبر نجاح لي”

إعتبر الدولي الجزائري، أيوب عبد اللاوي، لاعب نادي سيون السويسري، أن حمله للقميص الوطني، هو أكبر نجاح حققه لحد الآن في مشواره الكروي.

وصرح أيوب عبد اللاوي، للصحافة السويسرية: “بالنسبة لي، أكبر نجاح حققته، كان عندما تلقيت دعوة من المنتخب الوطني الأول”.

وأضاف: “في بلدي، بمجرد التواجد ضمن قائمة الـ23 يعد شيئا كبيرا، والفخر الذي منحته لأهلي هو أكبر نجاح لي”.

ومن جهة أخرى، أكد أيوب عبد اللاوي، فخره الكبير، بعد إمضائه على أول عقد احترافي في مشواره الكروي، خاصة وأنه ينحذر من عائلة متواضعة”.